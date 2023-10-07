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Biyografi Mahir Ünal kimdir?
Biyografi

Mahir Ünal kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 21:59:00 -
Mahir Ünal kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Mahir Ünal kimdir?

1966 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde doğan Ünal İlk ve Ortaokul öğrenimini Elbistan’da tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul’da devam etti.

İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayan Ünal, aynı Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalında Doktora çalışmasına devam etmektedir. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1992 yılında öğretmenlik görevine başlamıştır. Öğretmenlik görevinin sonrasında Kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmetleri vermiştir. 2005 yılında İTO’da müşavirlik, 2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Özel bir Üniversitede Davranış Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüş olan Ünal bir vakıf Üniversitesinde MBA’ da Örgütsel Davranış dersleri de vermiştir.

2003 yılında AK Parti Siyaset Akademisinde dersler vermiş, 2004’ten bu yana gerçekleşen tüm seçimlerde AK Parti’nin seçim kampanyasını hazırlayan strateji ekiplerinde yer almıştır.

Irak, Malezya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır gibi birçok ülkede seçim kampanyalarını yöneten strateji ekiplerinde de görev alan Ünal 2009 yılında AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilmiş ve AR&GE Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Aynı yıl AK Parti Siyaset Akademisi Koordinatörlüğünü üstlenen Ünal daha sonra 2011 Genel Seçimleri’nde Kahramanmaraş’tan Milletvekili seçilmiş ve Grup Başkanvekilliği görevine getirilmiştir. 24, 25, 26. Dönemlerde Kahramanmaraş Milletvekilliği ve AK Parti Grup Başkanvekilliği yapan Mahir Ünal evli ve iki çocuk babasıdır.

64. Hükümet'te Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yürütmüştür. Şu anda ise AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerini ifa etmektedir.

Ak Parti 27. dönem Kahramanmaraş 1. sıra milletvekili adayıdır.

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