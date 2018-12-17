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Maçın ardından

- Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Erhan Çelenk:"İkinci yarı önde basınca Fenerbahçe bocaladı"

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:35
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbolcusu Erhan Çelenk, ikinci yarıda önde baskı yapmaları sonucunda rakiplerinin bocaladığını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erhan, mücadeleye kötü başladıklarını ve ilk yarı istedikleri futbolu sergileyemediklerini ifade etti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in ikinci yarıda yaptığı değişikliklerin skorda önemli payı olduğunu vurgulayan Erhan, "İkinci yarıda bundan önceki 6 maçtaki gibi önde bastık ve daha fazla koştuk. Pozisyonları değerlendirdik ve ikili mücadeleleri kazandık. Ardından da gollerimiz geldi." ifadelerini kullandı.

Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını aktaran Erhan, şunları kaydetti:

"İkinci yarı önde basınca Fenerbahçe bocaladı. Zaten ikinci yarı golü erken bulduk. Önde basmaya devam ettik. 10 dakika daha uzasaydı, Fenerbahçe demoralize olmuştu, gol bulabilirdik. Fenerbahçe'nin geçmişi tabii ki büyük ama biz bu senenin fikstürüne bakarak konuşuyoruz. Aynı puandayız bunu herkes görüyor. Biz daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bizi korkutan bir şey yoktu. Hoca değişikliği vardı, tabii o her zaman bir avantajdır. Onu da ilk yarı gösterdiler. İkinci yarı biz istediğimiz futbolu sahaya koyduk ve dengeledik."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:35
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  2. Erhan Çelenk
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

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