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Maçın ardından

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:"Her ne yaparsak yapalım, Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti"- "Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını boşa hiçbir zaman çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi onlara seyrettireceğiz"

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:28
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Her ne yaparsak yapalım, Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti." dedi.

Ülker Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tribünler, takımın temposu, iştahı ve oyunuyla heyecanlandı, umutlandı. İlk yarıda yüzde 70'e 30 topla oynadık. Ceza sahası içinde aksiyonları olan bir oyundu. İkinci yarı rakip biraz daha üstün oldu ama yine de pozisyona girdik. Her ne yaparsak yapalım, Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti. Öncelikle oynadığımız oyunda, oyuncularımın isteği önemliydi. Sonucu alamadık ama bu takımın iyi bir takım olacağını ve bütün maçlar içerisindeki kazanma arzusunu ortaya koyacağını söylemek istiyorum."

Ersun Yanal, önlerinde lig, Avrupa ve kupa maçlarının olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe hedeflerinden daha büyük bir camiadır. Biz bu hedefler için yola çıktık ve bunu gerçekleştireceğiz. Sakat, cezalı olan oyuncular dönecek, devre arası planlar var. Bunlarla birlikte farklı bir Fenerbahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz. Bahanelerle uğraşmayacağız. Geçmiş bitti, kapattık. Oradan sonuçlar çıkaracağız ama önümüzdeki süreci yönetmeye çalışıyoruz. Doğru da yöneteceğiz. Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını boşa hiçbir zaman çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi onlara seyrettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yanal, planladıklarını sahaya yansıtabilmek için zamana ihtiyaç olduğunu ve ikinci yarı Fenerbahçe'nin farklı bir görüntü çizeceğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:28
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

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