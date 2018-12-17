THY- Euroleague
0553 313 94 23

Maçın ardından

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:"Bu ortamda 2-0'dan 2-2'yi yakalamak güven ve gelecek açısından bizim için ümit vericiydi"- "Fenerbahçe çok köklü, tarihi olan bir kulüp. Bulunduğu durum insanları aldatmasın"

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:17
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmeleri dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda 2-2 biten 16. hafta mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdilek, çok enteresan bir maç oynadıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Hocası değişmiş, seyircisiyle bütünleşmiş bir takıma karşı oynadık. İlk devre düşündüklerimizin hiçbirini yapamadık. Ersun hocanın daha ofansif bir kadroyla sahaya çıkacağını tahmin ediyordum. Bu oyunda ikinci toplar önemliydi. İlk yarı hiçbirini kazanamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık, rakibe uzak oynadık. Devre arasında oyuncularıma 'Maç kaybedebiliriz ama böyle kaybetmek bize ters gelen bir yapıdır.' dedim. İkinci yarı değişikliklerimiz de bizi pozitif etkiledi. Erken gol rakibi ve taraftarı paniğe itti. 2-1'den sonra oyunun içine girdik. Bu ortamda 2-0'dan 2-2'yi yakalamak güven ve gelecek açısından bizim için ümit vericiydi. Maç 0-0 bitse bu kadar mutlu olamayabilirdik. Rakibimizle puan olarak aynı şartlarda oynadık ve bu da bizi baskıya soktu. İç saha, dış saha bizim için farketmiyor. Gönül galibiyeti isterdi."

Mehmet Özdilek, "Bu maç Fenerbahçe için derbi niteliğinde miydi?" ve "Fenerbahçe kümede kalma yolunda rakibiniz mi?" sorularına, "Yok. Fenerbahçe çok köklü, tarihi olan bir kulüp. Bulunduğu durum insanları aldatmasın. Bu seneki sıralama büyük takımların performansıyla böyle oldu. Çok dalgalanma var ligde." cevabını verdi.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:17
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Mehmet Özdilek
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okundu
    1. Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okundu
    2. İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyonu..
    3. Uzunkaya'dan emekli olan Gülcü onuruna..
    4. Viyadüğün ayağına çarpan TIR'ın..
    5. Yemen'de ateşkes yürürlüğe girdi
    6. GÜNCELLEME- Muğla merkezli FETÖ/PDY..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2018
    8. "Afganistan'da 17 yıllık savaşa son..
    9. Tunus'ta protestoların gölgesinde..
    10. Acun Ilıcalı'nın ünlü yaptığı..
    11. Airbnb'den İsrail basınına yalanlama
    12. Bakan Pakdemirli'den papağana şiddet..
    13. TSK'ya 'terörist' diyen ABD'li albay..
    14. Güneş'e en uzak cisim keşfedildi
    15. Mahalleye dadanan hırsızlar yakayı ele..
    16. ABD'den 'operasyon' açıklaması:..
    17. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı kavga
    19. İngiltere'de muhalefetten Theresa May..
    20. Ekipler teyakkuza geçti, ihbar asılsız..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı