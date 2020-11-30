Lübnan, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı

BEYRUT (AA) - Lübnan, İranlı bilim insanı ve nükleer programın kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgenin kötü bir senaryonun içine sürüklenmemesi için tüm taraflara sükûnet çağrısında bulunuldu.

Cinayet ve suikastların uluslararası hukukta ve tüm uluslararası sözleşmelerde kabul edilemez ve kınanmış suçlar olduğu kaydedilen açıklamada, "Cinayetler ve suikastlar çatışmaları besler, istikrarı bozar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca saldırı nedeniyle İran hükümetine, halkına ve Fahrizade'nin ailesine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım da cumartesi günü yaptığı açıklamayla suikastı kınamıştı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

