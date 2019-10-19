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Lozan’ı hatırlatan Burhan Kuzu’dan ‘ABD ile anlaşma’ çıkışı

AK Parti eski milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, Türkiye ile ABD’nin Suriye konusunda vardığı anlaşmaya dair çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:39
Lozan’ı hatırlatan Burhan Kuzu’dan ‘ABD ile anlaşma’ çıkışı

AK Parti kurucularından, 22’nci, 23’üncü, 24’üncü ve 26’ncı dönem Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, Türkiye ile ABD’nin Suriye konusundaki anlaşmasına dair Twitter hesabından dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Lozan Anlaşması ve Kıbrıs Barış Harekatı’nı hatırlatan Burhan Kuzu, ABD ile yapılan anlaşmayla hem masada hem sahada kazandığımızı söyledi.

Burhan Kuzu, “Barış Pınarı Operasyonu, Cumhurbaşkanımızın liderdiğinde ABD’ye adeta diz çöktürdü,hem sahada hem de masada kazandık.” diye yazdı.

Kuzu’nun paylaşımı şu şekilde:

Kurtuluş mücadelemiz sonrasında, savaş meydanlarında kazandığımız tarihi başarıyı Lozan masasında kaybetmiştik. Kıbrıs Barış Harekatı’nda da adanın tamamını alamadık. Barış Pınarı Operasyonu, Cumhurbaşkanımızın liderdiğinde ABD’ye adeta diz çöktürdü, hem sahada hem de masada kazandık.

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:39
  1. Burhan Kuzu
  2. Anlaşma
  3. ABD Türkiye anlaşma

YORUM YAZ

  • YasinYasin21 dk önce
    Şimdi ne aldık ben anlamadım Suriye’yi yi mi aldık peki teröristler nerde nereye gidecekler Bu bir oyundu
  • MehmetMehmet21 dk önce
    Cesaret zorluğu kolay kılar. Ancak sonuçları değerlendirirken dikkatli olunmalı. Artık hem Türkiye'de hem de dünyada her şey apaçık ortaya çıktı. ABD AB Arap Birliği ne kadar yardımcı olsan da Iran göze göze soktu/ zalimlerden dost olmaz...Kala kala bir 'öteki Afrika' kaldı geriye. Mazlumlar ve Mazlumların dostu İnşaallah yeni dünya ya nizam verecek. Zalimler akıttıkları kanda boğulacaklar.
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 22 dk önce
    VESAYET SAVAŞLARINI TÜRKİYENİN GÜNEYİNDE,SURIYE İCLERİNDE SÜRDÜREN ABD YE VİETNAM SENDEROMUNU HATIRLATMIŞ OLMAMIZ, TAHÜTLERİNİN ALTINA İMZA ATMALARI,ONLAR İÇİNTEŞEBÜS EDECEKLERİ HER ŞEYE SONUN BAŞLANGICI OLACAGI İZLENİMİNİN DE BÖYLE OLACAĞI İMAJINI MASADA VERMİŞ OLMAMIZ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARIDIR.
  • Metin senMetin sen53 dk önce
    Benim merak ettiğim konu ne biliyormusunuz abd terör devletinin suriyede ne işi var
  • FsmFsm55 dk önce
    Burhan kuzuya sormak istiyorum ruslarla görüşmemizde münbiç, kobanı, ayn el arap, kamışlı ne olacak. Ruslar ben ve esed burdan çıkmayız, pyd yi de rejim güçlerine entegre edeceğiz derse ne yapacaksın. 
  • CanCan56 dk önce
    Daha saha elimizde degil neyin kafasini yasiyorsunuz. Putin ve esad oraya girerse ne yapacaksiniz? Rehavete kapilmamali satranc daha bitmedi.
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ1 sa önce
    DAHA ÇOK ERKEN, YANLIŞ YORUMLAR, SAKIN ZAFER ZARHOŞLUĞUNA KAPILMAYIN!!! 2024 DEN ÖNCE BÖLGEDEN ÇIKAMAYIZ! BU TÜR AÇIKLAMALAR ALEYHİMİZE OLUR! BÖLGE ÇOK KARIŞIK, ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ KARŞIMIZDA! ÇOK OYUNLAR OYNANACAK! OYUN İÇİNDE OYUN, OYUN İÇİNDE OYUN......... ERKEN SOKAK AĞZI AÇIKLAMA LARA HİÇ GEREK YOK. DEVLETİMİZİ YÖNETENLER VE ORDUMUZ GEREĞİNİ YAPTI YAPIYOR
  • BozokBozok1 sa önce
    Bu degerkendirmeler. Asagilayici ve yanlis.simarmanin geregi yok ortada oyle diz cokme falanda yok biraz sakin olun. Gundem olmak icin provakatif degerlendirme yapmayin.
  • Tr.Tr.1 sa önce
    Lan 60-70 yaşında adamsın ciddi ol...Bırak böyle açıklamaları perde arkasındaki conilere yapın.Bizim gazımızı böyle alamazsın...
  • Tata TongaTata Tonga1 sa önce
    haftaya da ruslara diz çöktürürler...

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