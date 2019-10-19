Lozan’ı hatırlatan Burhan Kuzu’dan ‘ABD ile anlaşma’ çıkışı

AK Parti kurucularından, 22’nci, 23’üncü, 24’üncü ve 26’ncı dönem Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, Türkiye ile ABD’nin Suriye konusundaki anlaşmasına dair Twitter hesabından dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Lozan Anlaşması ve Kıbrıs Barış Harekatı’nı hatırlatan Burhan Kuzu, ABD ile yapılan anlaşmayla hem masada hem sahada kazandığımızı söyledi.

Burhan Kuzu, “Barış Pınarı Operasyonu, Cumhurbaşkanımızın liderdiğinde ABD’ye adeta diz çöktürdü,hem sahada hem de masada kazandık.” diye yazdı.

Kuzu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Kurtuluş mücadelemiz sonrasında, savaş meydanlarında kazandığımız tarihi başarıyı Lozan masasında kaybetmiştik. Kıbrıs Barış Harekatı’nda da adanın tamamını alamadık. Barış Pınarı Operasyonu, Cumhurbaşkanımızın liderdiğinde ABD’ye adeta diz çöktürdü, hem sahada hem de masada kazandık.”