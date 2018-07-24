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Love açıkladı! Ayrılık...

Beşiktaş'ın golcüsü Vagner Love, yeni sezonun başlamasını iple çekiyor. Brezilyalı golcü ayrılık planı olmadığını söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:02
Love açıkladı! Ayrılık...

Cenk  Tosun'un Eveton'a gidişi sonrasında Beşiktaş, devre arasında Alanyaspor'dan Vagner Love'u transfer etmişti. Brezilyalı forvetten beklentiler büyüktü ama geçen sezon işler onun açısından pek de iyi gitmedi. Ancak 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon her şeye yeniden başlayacağını söyledi. 

Love, "Devre arasında bir takıma gitmek her zaman zordur. Devam eden bir yarışa sonradan katılmak gibi. Beşiktaş'ta şahsen tanıdığım pek kimse yoktu. Onlar da beni tanımıyordu" dedi.

PERFORMANSINA ETKİ EDECEK

Brezilyalı yıldız, "Bu sezon her şeyin daha farklı olacağını düşünüyorum. Artık herkesi tanıyorum. Onlar da beni tanıyor. Hem saha içinde hem de saha dışında nasıl bir insan olduğumu biliyorlar. Bu da benim performansıma direkt etki edecek bir durum. Önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Vagner Love göreceksiniz. Neler yapabileceğimi biliyorum. Kendime güveniyorum. Beşiktaş'a tamamen alıştım. Bundan sonra bana düşen görev sürekli çok çalışmak. Öyle de yapacağım" şeklinde konuştu.

İYİ OLAN İLK 11'DE SAHAYA ÇIKAR

Transferle ilgili durumu değerlendiren Love, "Açıkçası bunları hiç düşünmüyorum. Ayrılmak gibi bir planım yok. Tabii ki futbolun içinde kesin konuşamazsınız. Eğer takım bir forvet alırsa rekabet artar. Benim yabancı olduğum bir durum yok. Her zaman forma için mücadele edersiniz. İyi olan sahaya çıkar. Profesyonel bir dünyada çalışmalarınızla kendinizi kabul ettirmelisiniz. Son kararı nasıl olsa teknik heyet verecek. Benim şu anki hedefim Beşiktaş'la kupalar kazanmak" dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:02
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