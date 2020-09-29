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Ekonomi Liseden itibaren 2 yıl daha sağlık primi ödenir mi?
Ekonomi

Liseden itibaren 2 yıl daha sağlık primi ödenir mi?

Liseden itibaren 2 yıl daha sağlık primi ödenir mi? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:08:00 -
Liseden itibaren 2 yıl daha sağlık primi ödenir mi?

Soru: Benim oğlum liseden mezun oldu. Ekim ayında 18 yaşını dolduracak. Benim üzerimden sağlık yardımı hakkı bitecek. Bu sene üniversiteye hazırlanacak. Oğlum için sağlıktan nasıl yararlanacağız. İsa U.

Cevap: Liseden mezun olanlar 20 yaşını aşmamak üzere mezuniyetten itibaren 2 yıl daha anne ve baba üzerinden sağlık hizmeti almayı sürdürür. Sizin oğlunuz mezun olmuş ama mezuniyetin üzerinden iki yıl geçmediği gibi 20 yaşını da tamamlamamış. Oğlunuz 2 yıl daha sizin üzerinizden sağlık hizmeti alacak.

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