Lila Kağıt halka arzında talep toplama devam ediyor!

Lila Kağıt'ın halka arzında 30 Nisan'da başlayan talep toplama süreci, 2-3 Mayıs'ta pay başına 37,39 lira fiyatla devam ediyor.

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığı ile halka arz edilen Lila Kağıt’ın hisseleri Borsa İstanbul'da "LILAK" koduyla işlem görecek.

Toplam 4,48 milyar lira büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile Lila Kağıt'ın halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 20,34 olması bekleniyor.

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir bölümünü yeni yatırımlara yönlendirecek. Erzurum ve Ergene'de planlanan fabrika yatırımlarının yanı sıra, şirket aynı zamanda 50 megavat kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkati çekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2006'da yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan Lila Kağıt, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde 123'üncü sırada yer alıyor. Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası'nın "En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde 153'üncü sırada bulunuyor.

Lila Kağıt'ın Ergene'deki tesisi, yıllık 271 bin tonluk brüt kağıt üretim kapasitesiyle, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'daki en büyük kapasiteye sahip ilk 10 şirket arasında yer alıyor. Şirket, bu kapasite ile Türkiye içinde 80 binden fazla satış noktasına ulaşabiliyor.

Global pazarda Sofia, Maylo, UltraBerrak ve Nua markalarıyla tanınan Lila Kağıt, yurt dışında 80'den fazla ülkeye ihracat yaparak, gelirinin yüzde 70'ini uluslararası pazarlardan sağlıyor.

{relation id:1849298 slug:'temassiz-alisverislerde-limit-yukseliyor'}