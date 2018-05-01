Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lider Galatasaray'da gözler seçimde!

Şampiyonluk yarışındaki güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yenerek zirvedeki yerini koruya Galatasaray'da gözler seçimlere çevrildi.

01 Mayıs 2018 Salı 14:39
Lider Galatasaray'da gözler seçimde!

Galatasaray ligde son 3 haftaya lider girerken, seçim çalışmaları sessiz ve derinden ilerliyor.

Şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray futbol takımını seçim süreci ile olumsuz etkilemek istemeyen mevcut yönetim ve başkan adayları bu konuda hassas davranıyor.

Daha önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Ali Fatinoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Adaylık için Galatasaray Divan Kurulu'na başvuru süresi 4 Mayıs cuma günü sona erecek. 

ÖZBEK YENİ LİSTE YAPTI

Galatasaray'ın bir önceki başkanı Dursun Özbek'in çok yakında yeniden adaylığını açıklayacak. Başkanlık döneminde yönetim listesinden bazı isimleri çıkarttığı öğrenilen Özbek'in yeni bir liste yaptığı ve bunu kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.

CENGİZ, ALBAYRAK'I TRANSFER EDECEK

Mustafa Cengiz'in ise yönetim listesini çok değiştirmeyi düşünmediği, en fazla 2 ismi kadroya alabileceği konuşulurken; sportıf AŞ'de olan Abdurrahim Albayrak'ı yönetim listesine transfer etmeyi planladığı da gelen haberler arasında.  

ALİ FATİNOĞLU'NDAN OY KAYGISIZ GENİŞ LİSTE

Galatasaray'a başkan adaylığını ilk açıklayan isim Ali Fatinoğlu. "Oy kaygısı olmaksızın, her bir projemizin alanında uzman Galatasaraylılarca yürütülmesi için geniş ekip kurduk" diyen Fatinoğlu 4 Mayıs'ta adaylık dilekçesini divan kuruluna gönderecek.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:39
  1. HABERLER
  2. Galatasaray
  3. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu bu yüzden aday olamadı!
    1. Kılıçdaroğlu bu yüzden aday olamadı!
    2. "AK Parti'nin eğri kılıçları kimlerdir"
    3. Bahçeli'den CHP'ye sert sözler! İP'i..
    4. Bakan Fakıbaba yaş çay taban fiyatının..
    5. Doğan'dan kovulmuştu o partiden aday..
    6. Çorum'da ilginç olay! Her gün aynı..
    7. İsrail üretimi füzeleri denediler!
    8. ABD öncülüğünde vahşet: Siviller..
    9. Amerika'nın gümrük vergisi kararına..
    10. Balık tutarken nehirde kayboldu
    11. Bakan Sarıeroğlu'ndan tartışmalara son..
    12. 500 bin kişiye üniversite affı!
    13. Ekonomik savaşın kazananı Türkiye olacak
    14. Güney Afrika’da dehşeti yaşadı: Aslan..
    15. Mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği..
    16. Gaziantep'te kamyonun freni boşaldı: 1..
    17. Skandallar bitmiyor! Facebook..
    18. Netanyahu: Bölgedeki kuralları..
    19. Koalisyon güçleri Haseke'yi vurdu: 25..
    20. Ordu'da balıkçıların ağına takıldı!..
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!