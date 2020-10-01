LG'den yeni sosyal medya kampanyası

İSTANBUL(AA) - LG Electronics, “Tam Senin Tarzın” yarışması ile LG VELVET ve LG XBOOMGo PL2 Bluetooth hoparlör kazanma şansı sunuyor.

LG Electronics'den yapılan açıklamaya göre, LG VELVET sahibi olmak isteyenlerin, 25 Ekim'e kadar, kendi tarzını en fazla yansıttığına inandıkları fotoğraf ya da videolarını #Şıklığınsimgesi #Velvetsenintarzın etiketi ile Instagram hesaplarında paylaşmaları gerekiyor.

Şık hatları ve simetrik ön ve arka kenarları ile öne çıkan LG VELVET, yeni 3D kavisli tasarım dilinin bir telefona uygulanması olarak kabul ediliyor. LG VELVET’in aurora beyaz rengi, bir yağmur damlasını çağrıştıran “Raindrop” kamerası en önemli görsel özellikleri arasında yer alıyor. LG VELVET'in doğadan esinlenerek oluşturulan tasarım dili, görsel çekicilik sağlamasının yanı sıra, telefonun elde tutulmasını da rahat hale getiriyor.



