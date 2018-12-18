Lennart Thy suskunluğunu bozdu

ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Alman forveti Lennart Thy, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapılan maçta attığı golle, Türkiye'deki suskunluğunu bozdu.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalınması ve karşılaşmanın ikinci yarısında ortaya konulan güzel futbol Erzurum temsilcisinde moralleri yerine getirdi.

Oynadığı 15 lig maçında ikisi rakip oyunculardan olmak üzere 13 gol bulan ve maçlarda gol yükünü defans ile orta saha oyuncularının taşıdığı mavi-beyazlı ekipte, Fenerbahçe maçıyla atılan gol sayısı 15 yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da alınan bu sonuçla ilk kez bir forvet oyuncusu da ligde takımı adına skora katkıda bulundu.





- Lennart Thy'nin ilk golü Fenerbahçe'ye





Mavi-beyazlı takımın Alman ekibi Werder Bremen'den sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet Thy, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçın 82. dakikasında Erhan Çelenk'in yerine oyuna girip uzatma dakikalarında takımına bir puanı getiren golü attı.

Alman oyuncunun attığı bu gol ligde takımın forvetlerinin kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'deki ilk golünü sarı-lacivertli ekibe atan ve ligdeki gol suskunluğunu bitiren Thy, Süper Lig'de sadece 14. haftadaki Bursaspor maçında 90 dakika forma şansı bulup geride kalan haftalarda toplamda 376 dakika formayı terletti.





- Munsy, hala suskun





Mavi-beyazlı ekibin İsviçre temsilcisi Grasshoppers'tan sezon başında kiraladığı diğer forveti Ridge Munsy ise kadroda yer aldığı Süper Lig maçlarında 583 dakika forma şansı buldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyetli 29 yaşındaki santrfor Munsy, 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktığı lig karşılaşmalarında henüz meşin yuvarlağı filelerle buluşturamazken, sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Ankara Demirspor'u 1-0 yendiği maçta gol attı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptıkları maçın ilk ve ikinci yarısının ayrı hikayeleri olduğunu belirtti.

Takımlarının ilk yarıda kendine yakışmayan ve mücadele etmeyen futbol oynadığını dile getiren Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun sonucu olarak 2-0 geriye düştük. Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek'in uyarıları ve yaptığı hamleler sonucunda Emrah Başsan'ın kaydettiği gol takıma öz güven kazandırdı. Savaşma ruhu geri gelince işler de pozitif anlamda tersine döndü. Bu atmosferde herkes kolay geri dönemez. Önümüzdeki hafta buna göre bir oyun ortaya koyacağız. Diğer takımları da yakından ilgilendiren bir maça çıktık. Puan kaybı yaşamamızı bekliyorlardı."





- "Hem Lennart hem de takım adına sevinçliyim"





Zafer Demir, sezon başından itibaren takımın gol yollarında sıkıntı çektiğini aktararak, "Forvetteki arkadaşlarımızın gol atamama sorunu vardı. Lennart bu maçta diğer takım arkadaşları gibi gerekeni yaptı. Futbolcumuz, hem bizim adımıza hem de kendi adına güzel iş gerçekleştirdi. Anormal olan forvetlerin performanslarının çok düşük olmasıdır. Gol orucunu bozması Fenerbahçe maçına denk geldi. Hem Lennart hem de takım adına sevinçliyim." diye konuştu.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk edeceklerini anımsatan Demir, sahalarındaki bu maça da galibiyet parolasıyla çıkacaklarını sözlerine ekledi.