Karikatürist Latif Demirci 61 yaşında hayatını yitirdi. Demirci'nin vefatıyla ilgili Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, sosyal medya hesabından "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci’yi bu sabah kaybettik. Acım sonsuz. Başta kızı sevgili Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife, bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Latif Demirci kimdir?

Latif Demirci 31 Ocak 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerinin ilk dönemlerinde Gırgır ve Fırt dergilerinde çalışan Demirci, 80'li yıllarda Fırt'ta Tarzan ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu Muhlis Bey tiplerinin çizeri olarak ünlenmiştir. Kurucularından olduğu Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Hürriyet Gazetesi'nde çalışan Demirci "Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi tiplemeleriyle tanınır.