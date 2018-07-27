Lacina Traore'ye Bursaspor'un teklifini doğruladılar! CSKA Sofya ile anlaşmak üzereyken...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Golcü arayışlarını devam eden Bursaspor Monaco ile sözleşmesi sonra eren son olarak kiralık olarak Amiens'de forma giyen bonservisi elinde olan golcü futbolcu Lacina Traore'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Romanya ve Bulgar medyasında ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yer alan haberlerde Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofya kurmayları Traore ile anlaşmak üzere olduğu öğrenilirken Bursaspor'un daha iyi fiyat vermesi üzerine oyuncunun düşünme süresi istediği ve son kararını ilerleyen günlerde vereceği iddia edildi.

Öte yandan Roman basınında ise Traore'nin Stancu ile aynı takımda yer alacağı üzerinde durması da dikkat çekti.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR