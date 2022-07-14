Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarına yönelik açıklama yaptı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Konu ilk Kabine toplantısında ele alınacak, sonrasında Cumhurbaşkanımız gençlerle paylaşacak.” dedi.

KYK faiz borçları ne zaman silinecek?

Üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili soru üzerine Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan, enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç ve tabii gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi, gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Hiçbir gencimizi bu süreçlerde mağdur etmediğimiz gibi, bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin kredi uygulaması, burs uygulaması ve yurt alt yapısı, dünyanın en güçlüsü. En geniş kredi ve burs alt yapısı ülkemizde. Bunlar son 20 yılda ortaya konan çalışmalar, hep genç odaklı siyasetin ürünleri."

Kasapoğlu, "Gençlerimizi ne ekonomik konjonktür kaynaklı durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz. Konuyu istismar etmelerine, siyaset malzemesi olma noktasında fırsat üretme çalışmalarına da en güzel şekilde karşı koyar, meydan vermeyiz. Gençlerimiz müsterih olsunlar. Devlet ve hükümet olarak genç odaklı siyaset anlayışımızla onların yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.