KYK borç faizleri silinecek mi? Son dakika haberi: KYK borç faizi alınmayacak mı?

Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK kredi faizleri konusunda beklenen açıklamayı yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi: Gençlerimizi ne mağdur kılarız ne de karamsarlık tablolarına alet ederiz. kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Çalışmalarımız hazır, Kabine toplantısında konuyu ele alacağız. Cumhurbaşkanı açıklayacak." CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçlarına ilişkin olarak "Gençlere sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" ifadelerini kullanmıştı.

KYK kredi borcu geri ödemesi ne zaman başlar?

KYK kredi borcu okul bittikten sonra ne zaman ödenir? KYK kredi alan öğrencilere mezun olduktan sonra iki yıl süre vermektedir. İki yılın dolmasının ardından öğrenciler aldıkları krediyi taksitler halinde ödeyebilir.

KYK kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır?

Kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

KYK kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır?

Katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.