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Aktüel Kuzey Dakota'da Kovid-19 bulaşan "asemptomatik" sağlık çalışanları görevlerine devam edecek
Aktüel

Kuzey Dakota'da Kovid-19 bulaşan "asemptomatik" sağlık çalışanları görevlerine devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:21:59 -
Kuzey Dakota'da Kovid-19 bulaşan "asemptomatik" sağlık çalışanları görevlerine devam edecek

ANKARA (AA) - ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yarattığı yoğunluk nedeniyle, virüs bulaşan ancak hastalık belirtisi göstermeyen sağlık çalışanlarının görevlerine devam edeceği bildirildi.

Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle eyaletteki hastanelerin kapasite sınırına ulaştığını, tedavi hizmetlerinin aksamaması için, virüs bulaşan "asemptomatik" sağlık çalışanlarının hastanelerde çalışmasını yasaklayan acil durum talimatnamesinde değişikliğe gidildiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Partili Vali Burgum, kararın hastane yönetimlerinin talebiyle alındığını ifade etti.

Asemptomatik kişiler hastalık belirtisi göstermedikleri halde taşıyıcı oldukları için virüsün başkalarına bulaşmasına yol açabiliyor.

762 bin nüfuslu eyalette bugüne dek 55 bin 458 vaka görüldü, 644 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 949 kişi iyileşti. Eyalette halen tedavisi süren 10 bin 865 hasta bulunuyor.

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