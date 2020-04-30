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Aktüel

Kuveyt’ten getirilen 250 Türk vatandaşı Kocaeli’deki yurtlara yerleştirildi

Kuveyt’ten hava yolu ile Türkiye’ye getirilen 250 kişi, Kocaeli’de bulunan iki ayrı öğrenci yurdunda 14 gün sürecek karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 22:25:48 -
Kuveyt’ten getirilen 250 Türk vatandaşı Kocaeli’deki yurtlara yerleştirildi

Kuveyt’ten hava yolu ile Türkiye’ye getirilen 250 kişi, Kocaeli’de bulunan iki ayrı öğrenci yurdunda 14 gün sürecek karantinaya alındı.


Korona virüs nedeniyle uçuşları iptal olduğu için Kuvey’te kalan 250 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları’nın (THY) tahliye uçaklarıyla Türkiye’ye döndü. Uçakla İstanbul Havalimanına inen 250 vatandaş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis koruması eşliğinde otobüslerle Kocaeli’ye getirildi. Akşam saatlerinde Kocaeli’ne getirilen 250 kişi, İzmit’te bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Ali Fuat Cebesoy ile Can Feda Hatun Öğrenci Yurtlarına yerleştirildi.

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