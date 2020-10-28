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Aktüel Kuveyt'te "Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik" kampanyası
Aktüel

Kuveyt'te "Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:00:37 -
Kuveyt'te "Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik" kampanyası

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te Fransız yetkililerin İslam karşıtı söylemleri ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlamasını protesto etmek için "Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik" kampanyası başlatıldı.

Kuveytliler, sosyal medyada, Fransız ürünlerini boykot kampanyası kapsamında, "Fransız ürünlerini Türk ürünleriyle değiştir" etiketi açtı.

Ülkede yaygın olarak kullanılan Fransız ürünlerinin fotoğraflarını dolaşıma sokan Kuveytli aktivistler, bunların yerine kullanılabilecek Türk ürünlerinin isimlerinin yer aldığı bir liste yayımladı.

Sosyal medyada, ülkenin önde gelen mağaza ve dükkanlarının Fransız mallarını boykot kampanyasına katıldığı belirtildi.

Kuveyt'teki 70'ten fazla perakende zincirinin üyesi olduğu Tüketici Kooperatifler Birliği, 23 Ekim'den itibaren raflarındaki tüm Fransız ürünlerinin kaldırıldığını duyurmuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed el-Sabah, pazar günü Fransa’nın Kuveyt Büyükelçisi Anne-Claire Legendre'ye Fransa'nın dinlere saldırı içeren açıklamaları durdurması gerektiğini bildirmişti. Sabah, ülkesinin İslam dinini terörizmle ilişkilendirme politikalarını reddettiğini kaydetmişti.

Kuveyt makamları Fransız ürünlerini boykot kampanyasına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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