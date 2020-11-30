  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kuveyt ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Kuveyt ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:37:06 -
Kuveyt ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2, Umman'da 5 kişi yaşamını yitirdi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti, 1107 yeni vaka kaydedildi, 714 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 572'ye, vaka sayısının da 168 bin 860'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 154 bin 899 oldu.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 215 yeni vaka tespit edildiği, 253 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1423'e, vakaların 123 bin 699'a, hastalığı atlatanların sayısının da 115 bin 216'ya çıktığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı
Gündem

Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı

Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı bu hafta Mars'da hayat var mı? konusunu işledi. Bir izleyicinin sorusuna çok sinirlenen Altaylı ..
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay