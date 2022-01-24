Kuşadası'nda deprem büyüklüğü kaç? Kuşadası depremi son dakika!

AFAD verilerine göre, Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.50 km olarak ölçüldü. Deprem büyük paniğe neden olurken, deprem sonrası olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Kuşadası deprem fay hattı nereden geçiyor?

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın "Fay üzerinde yaşayan illerimiz Aydın raporu" yayımladığını ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, " Söz konusu raporda, Aydın kent merkezi dahil Kuşadası, Söke, Germencik, Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve Bozdoğan ilçe merkezleri ile eskiden köy veya belde statüsünde bulunan yaklaşık 44 mahallenin doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerinde oturduğu belirtilmiştir. Raporda tarihsel dönemde çok sayıda yıkıcı depremle karşı karşıya kalan Aydın ilinin deprem zararlarından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla bir dizi çalışmayı acilen başlatması gerektiği vurgulanmıştır" dedi.

Aydın en riskli bölgeler neresi?

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, "Nazilli fay segmenti, Sultanhisar fay segmenti, Germencik ve sazlı fay segmenti en riskli faylar olarak belirtilmiştir" diye konuştu.