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Aktüel Kurugöl Tabiat Parkı renk cümbüşüyle büyülüyor
Aktüel

Kurugöl Tabiat Parkı renk cümbüşüyle büyülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:52:11 -
Kurugöl Tabiat Parkı renk cümbüşüyle büyülüyor

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Kurugöl Tabiat Parkı, sonbaharın son demlerinde kayın, kestane, meşe ve gürgen ağaçlarının sarı, kırmızı ve kahverengiyle oluşturduğu renk cümbüşüyle hayranlık uyandırıyor.

Kaynaşlı ilçesinin 15 kilometre kuzeyinde bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 9 yıl önce Tabiat Parkı olarak tescillenen Kurugöl Tabiat Parkı, sonbaharda fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin gözdesi oldu.

Özellikle tabiat parkındaki göle ulaşım sağlayan yolun, doğal ortamının bozulmaması için düzeltilmediği bölgede, sahip olduğu geniş orman alanları, flora ve fauna çeşitliliği, orman ekosistemi, tatlı su ekosistemiyle bu alanda yaşayan türlerin ve doğal yaşam alanlarının sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında "biyolojik hayat koruma sahası" kapsamında "el değmemiş korunma alanı" ilan edilen ve 9 yıldır sürdürülen çalışmalar çerçevesinde korunan alandaki biyolojik hayatın, gelecek nesillere aktarılması için oluşturulan kriterler eşliğinde canlılığı korunuyor.

Kolluk kuvvetleri tarafından sürekli denetlenen saha, sonbaharda yaşanan güzelliklerle ziyaretçilerini büyülüyor.

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