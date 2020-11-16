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Kadın - Aile Kuru domates çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kuru domates çorbası nasıl yapılır?

Kuru domates çorbası tarifi | Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka kuru domates çorbası hazırlamalısınız. Peki, kuru domates çorbası nasıl yapılır? | Kuru domates çorbası için hangi malzemeler gerekli? | Tam ölçülü kuru domates çorbası

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:24:00 -
Kuru domates çorbası nasıl yapılır?

Kuru domates çorbası yapılışı | Kuru domatesle leziz bir çorba hazırlayabilirsiniz. İşte, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak kuru domates çorbası tarifi:

Kuru domates çorbası tarifi

Malzemeler:

  • Bir kase kurutulmuş domates
  • 1 adet soğan
  • 3-4 diş sarımsak
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 litre su
  • Tereyağı
  • Tuz
  • Kuru nane
  • Pul biber

Üzeri için:

  • Kaşar peyniri rendesi

Kuru domates çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle bir kase kuru domatesi sıcak suda 15-20 dakika bekletin.

Tereyağını tencereye alın ve soğanı kavurun.

Ardından tencere sarımsakları ekleyip karıştırıyoruz.

Tencereye kuru nane ekleyip kavurun.

Unu da ekleyip kavurmayı sürdürün.

Salçayı da ilave edip karıştırmayı sürdürün.

Kuru domatesleri süzüp tencereye ilave edin.

Ardından tencereye 2 litre su ekleyip çorbayı pişmeye bırakın.

Çorba kıvam alınca tuzunu ve pul biberi ilave edin.

Son olarak çorbayı blenderdan geçerin ve ocağın altını kapatın.

Arzu ederseniz çorbayı servis ederken üzerine kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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