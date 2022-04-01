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Biyografi Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş nereli kaç yaşında? Kurtuluş Kuş hayatı:
Biyografi

Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş nereli kaç yaşında? Kurtuluş Kuş hayatı:

Son zamanların Kurtuluş Kuş, hakkında pek çok haber çıktı. 'Kurtuluş Kuş kimdir, nereli, kaç yaşında?' soruları ise bir hayli merak ediliyor. İşte Kurtuluş Kuş biyografisi...

Yeniakit Publisher
2022-04-01 10:59:00 - 2022-04-01 11:00:11
Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş nereli kaç yaşında? Kurtuluş Kuş hayatı:

Şarkıcı Kurtluş Kuş, 1997yılında Karaman’da dünyaya geldi. İlk olarak DMC Mahzen etiketiyle piyasaya çıkan single parçası olan “Rüya Gibi” ile büyük beğeni toplayan sanatçı Kurtuluş Kuş daha sonra “El İnsaf” isimli şarkısını piyasaya çıkardı.

İki parçada da başarılı sonuçlar alan Kuş, Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği Sevmedim Deme parçasıyla bu kez 120 milyon izlenme rakamına ulaştı. Daha sonra iki isim bu kez yanlarına Mustafa Ceceli’yi de alarak Leyla Mecnun parçasına imza attılar. Kurtuluş Kuş son olarak da DMC Mahzen etiketiyle piyasaya çıkan ve Burak Bulut ile düet yaptığı “nabız” parçasını hayranları ile paylaştı.

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