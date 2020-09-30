Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

ABD'de başkan adayları Donald Trump ile Joe Biden'i karşı karşıya getiren ilk canlı yayın tartışması öncesinde dün kapanan New York borsası, sınırlı bir satış seyri izledi. Açıklanan makroekonomik veriler, özellikle tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde olsa da, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve uygulanması planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlik borsaları olumsuz etkiledi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti, dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 93,8 oldu.

Piyasalar kapandıktan sonra yapılan Trump ve Biden tartışmasında ağırlıklı olarak iç politika gündemi ve 3 Kasım seçimleri tartışılırken, adayların birbirlerine yönelik sert eleştirileri dikkat çekti. Tartışmanın ardından, ABD endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri yüzde 1'e yakın bir değer kaybıyla işlem görüyor.

Analistler, son anketlere göre Trump'ın karşısına çıkan Biden'in dün geceki tartışmada başarılı olduğunu belirterek, Biden'in öngörüleri ve teşvik paketine ilişkin belirsizliğin borsalara baskı yaptığını söyledi.

Avrupa borsalarında dün tüm gün satış seyri izlendi. DAX endeksi Almanya'da yüzde 0,35, FTSE 100 endeksi İngiltere'de yüzde 0,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 düştü. Euro / dolar paritesi dün yüzde 0,7 oranında değer kazandı ve tekrar 1,17'nin üzerine oturdu. Parite bugün Asya piyasalarında 1.1730'da işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre Çin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5'e, hizmet sektörü PMI beklentileri aşarak 55,9'a yükselirken, Japonya'da sanayi üretimi yüzde 1,7 arttı.

Ekonomideki toparlanmanın sürdüğüne dair verilere rağmen Nikkei 225 endeksi Japonya'da kapanışa yakın yüzde 1,5, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından "Yeni Dengeleme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nın (2021-2023) açıklanmasının ardından olumlu bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi , Günü yüzde 0,19 değer kazanarak 1,123,25 puandan kapatan dolar / TL dün 7,8189'dan bugünkü bankalararası piyasa açılışında 7,7850'ye geriledi.

Ülkedeki dış ticaret istatistikleri, ABD'deki büyüme ve Euro Bölgesi'ndeki yurt dışı enflasyonu içeren veri gündeminin bugün takip edileceğini belirten analistler, salgın sonrası normalleşme adımlarının Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları ile devam ettiğini söyledi. .

Analistler, bugün alınan kararlarla Türk lirası mevduatın faiz getirisinden vergi indirimlerinin düşürüldüğünü, döviz işlemlerinde uygulanan banka sigortası ve işlem vergisi oranının yüzde 1'den binde 2'ye indirildiğini hatırlatarak normalleşme adımlarının atıldığını aktardı. hisse senedi piyasalarını desteklemesi beklenebilir.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

10:00 Türkiye, ağustos ayında dış ticaret dengesi

10:00 Türkiye, Ağustos Ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, Eylül işsizlik oranı

12.00 Euro Bölgesi, Eylül Tüketici Fiyat Endeksi

15.15 ABD Eylül ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD 2. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Ev satışları 17.00'da beklemede ABD, Ağustos