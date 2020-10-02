  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
Ekonomi

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:00:56 -
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması küresel piyasaların odağına yerleşirken, bugünün veri takviminde ABD'nin eylül ayı istihdam raporu öne çıkıyor.

Bugün ABD Başkanı Trump'ın, kendisi ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklaması, piyasaların gündeminin odağına yerleşti. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde Trump'ın Kovid-19'a yakalanması, piyasalarda tedirginliğe neden olurken, ABD endeksleri, vadeli işlemler piyasasında yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın teşvik paketine ilişkin beklentiler ve tahminlerden iyi gelen işsizlik başvuruları sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin, Demokrat üyelerin hazırladığı Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamasına karşın, söz konusu teşvik paketine ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nin kabul etmesinin ardından Senato'ya sunulacak paket, buradan geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Trump'ın onayına gönderilecek. Paketin, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçemeyeceği öngörülüyor.

Avrupa tarafında, dün imalat sanayi PMI verileri beklentiler seviyesinde seyrederken, 50'nin üzerinde kalmaya devam ederek genişlemenin yavaşlasa da sürdüğüne işaret etti. Dün başlayan ve bugün de devam edecek Avrupa Birliği liderler zirvesi piyasaların ana gündemi olarak öne çıkıyor.

Avrupa borsaları, dün karışık bir seyir izledi, avro/dolar paritesi ise 1,1700-1,1750 bandında dengelendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya piyasalarında Çin, Hong Kong, Güney Kore ve Hindistan'da resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Japonya'da dün teknik arıza nedeniyle neredeyse tüm gün kapalı olan borsada bugün yüzde 1'e yakın değer kaybı görülüyor.

Petrol ve bakır başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki değer kaybı ise piyasalardaki risk iştahının azaldığına işaret ediyor. Dün yüzde 2,8 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda da yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla 40 doların altına indi.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.155 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.143,51 puandan tamamladı. Dün 7,7495'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7680'den işlem görüyor.

Analistler, Trump'ın Kovid-19'a yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin takip edileceğini belirterek, özellikle Avrupa'da artan vaka sayıları nedeniyle tekrar gündeme gelen tedbirlerin küresel risk iştahını törpülediğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler, Kovid-19 aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, eylül ayı ihracat verileri

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı istihdam raporu

17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelen haberler gerçeği ortaya çıkardı: Suudi Arabistan, Türkiye'ye 'ekonomik savaş' açtı!
Ekonomi

Gelen haberler gerçeği ortaya çıkardı: Suudi Arabistan, Türkiye'ye 'ekonomik savaş' açtı!

Suudi Arabistan, Türkiye düşmanlığını alenileştirerek yeni bir hamlede bulundu. Suudilerin örtülü Türkiye ambargosunu açık açık uygulamaya s..
Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı
Gündem

Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ’da Ermenistan askerleri ile PKK-YP..
AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız
Medya

AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın köstebeği eski astsubay Erdal Baran'ın, "Keşke FETÖ'cüler Kıbrıs'ı teslim etseydi" dediği ve T..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay