Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz 2021’de idrak edilecek. Bayramda kurban kesecek olanlar ise etin bozulmadan nasıl saklanacağını araştırıyor. Peki, kurban eti nasıl saklanır?

Kurban etlerinin bozulmaması için neler yapılır?

Uzmanlar kurbanın kesildikten sonra 1 saat kadar serin bir yerde kanının süzülmesi için dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Kanı süzülen hayvan ardından parçalanamaya başlıyor. Uzmanlar, itleri taşımak için kullanılan poşetlerin eve gider gitmez boşaltılması gerektiğini belirtiyor. Genellikle geri dönüşümlü plastikten üretilen siyah poşetlerle et dolaba kaldırıldığında, etin çürümeye başladığı belirtiliyor. Bu sebeple eti bir tepsi ya da tas içerisinde buzdolabında 3-4 saat dinlendirmeniz son denece önemli.

3-4 saatin sonunda eti pişirebilir ya da dondurucuya kaldırabilirsiniz. Eti tek kullanımlık porsiyonlara ayırıp dilimleyin. Ardından etleri şeffaf poşetlere yerleştirip, derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Etleri -2’de 3-4 ay, -18’de ise 12 ay kadar saklayabilirsiniz.

Pek çok kişi kurban etinden kıyma çektiriyor. Kıymanın leziz olması ve kokmaması için 2 gün boyunca buzdolabında bekletilmesi ardından da kıyma çektirilmesi öneriliyor.

Kurbanlık eti buzluktan çıkardığınızda doğruca kullanmanız son derece önemli. Eti, buzluktan çıkardıktan sonra kesinlikle tezgahta çözülmeye bırakmayın. Bunun yerine bir gece önceden eti derin dondurucudan çıkarıp buzdolabının normal bölümüne indirebilirsiniz.