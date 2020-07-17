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Gündem

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban bayramında kısıtlamanın olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Cuma gününe denk gelen kurban bayramı sorusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında yanıtladı. Peki ama kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkmak yasak mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:31:00 -
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olacak mı' sorusuna "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." cevabını verdi.

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