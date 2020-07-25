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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan plan yapan vatandaşlar, bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-07-25 22:04:00 -
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En son LGS ve YKS sınavları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı bu yıl 31 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı'na yönelik yapılan değerlendirmelerle gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakanın seyrine göre değişebileceğini belirttiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor." yanıtını verdi. Kurban Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatilin uzatılma ya da gelecek hafta sonu ile birleştirme imkanı da düşük görünüyor.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.

Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre 29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı güzergahlarda ekipler, kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde görevlendirilecek.

Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda gündüz ve gece saatlerinde çevirme ekipli olarak radar denetimleri yapılacak.

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