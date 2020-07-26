Kurban Bayramı tatili kaç gün? Hangi günler tatil olacak?

Kurban Bayramına artık az bir zaman kaldı. Dünya genelindeki milyonlarca Müslüman bayram sebebiyle bayram namazı ardından kurban kesim ibadetlerini yerine getirecek. Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ise son zamanlarda en fazla merak edilen konulardan. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2020 Kurban Bayramı'nın birinci günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri ve bayram hakkında detaylı bilgiler…

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin arefe günü olan perşembe günü yarım gün ve 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

2020 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ