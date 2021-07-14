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Yaşam Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Yaşam

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2021 Kurban Bayramı için milyonlarca müslüman geri sayıma geçti. Kurban Bayramı için çok kısa bir süre kalmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil ve kurban kesimi gibi hazırlıkları yapmaya başladı. Peki, kurban bayramında vatandaşlar kaç gün tatil yapacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Yeniakit Publisher
2021-07-14 21:25:00 -
Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Bayram tatili kaç gün oldu? soruları merak ediliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toğlantısının ardından bayram tatili detaylarını açıkladı. İşte bayram tatili başlangıç ve bitiş tarihi...

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Temmuz.

15 Temmuz Perşembe, "Demokrasi ve Milli Birliği Günü" olarak anılırken, 2021 yılında Kurban Bayramı, 19 Temmuz arife olmak üzere, 20-21-22-23 Temmuz günlerine denk geliyor.

Bayram tatili, 16 Temmuz Cuma akşamı başlıyor, 26 Temmuz Pazartesi sabahı bitiyor. 2021 Kurban Bayramı tatili bu yıl toplam 9 gün sürecek.

 

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