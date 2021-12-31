Kur korumalı TL mevduat hesabı kur fiyat açıklaması ne zaman saat kaçta yapılacak?

Son dakika haberine göre, Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konuşların başında gelen 'Döviz endeksli TL mevduat' sistemi ile ilgili yeni düzenleme Merkez Bankası'ndan geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB), Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin tebliğlerde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tebliğde dönüşüm kurunun karşılığı, "döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" şeklinde değiştirildi. Vade sonu kuru da "Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" olarak tanımlandı.

Kur korumalı TL mevduat hesabı kur fiyatı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası buna göre uygulama şeklini belirledi. Yeni uygulamada, Merkez Bankası tarafından saat 10.00 ile 15.00 arasında her saat başı ilan edilen kur dikkate alınacak ve TL dönüşüm hangi saatte olduysa ona yakın en son saatteki kur baz alınacak. Vade sonu kuru yine hesabı vadesinin dolduğu gün saat 11.00'de açıklanan kur olacak.