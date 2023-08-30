Kulak kiri olanlar dikkat

Birçok insanın ortak sorunlarından olan kulak kiri, yanlış bilgiler sebebiyle sağlığı riske atabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, kulak kiri temizliğinde nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Önce kulak kirinin neden oluştuğu hakkında bilgiler veren Sağun, “Kulak kiri, kulak yolunu korumak ve nemli tutmak amacıyla üretilir. Aynı zamanda enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. Normalde kulak kiri, kulak kanalının dış kısmında kurur ve dökülür. Kulak kiri, genellikle kendiliğinden döküldüğü için kulak temizliği yaparken kulak pamuğu gibi cisimler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Bu tür cisimler, kulak kiri dışarı çıkarırken içeri itebilir ve kulak tıkanıklığına neden olabilir” diye konuştu.

"Tıkanıklık durumunda..."

Kulak tıkanmasının nelere yol açtığından bahseden Dr. Ömer Faik Sağun, “Kulak kiri birikimi bazen tıkanıklığa neden olabilir. Tıkanıklık durumunda kulak ağrısı, işitme kaybı veya kulak çınlaması gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu durumda bir uzmana danışmak önemlidir. Temizlik için en doğru yol, kulak kanalını içe doğru itmeden dış kısmını nazikçe temizlemektir. Pamuklu çubuklar yerine ıslak pamuk veya yumuşak bir bez kullanmak daha güvenlidir. Eğer kulak kiri tıkanıklığından şüphe ediyorsanız, kulak burun boğaz uzmanına başvurmalısınız" şeklinde konuştu.

"Kulağın su veya sıvı ile yıkanması doğru değildir"

Kulak içi temizliğinde evde herhangi bir çözüm veya cihaz kullanımını önermediğini söyleyen Sağun, "Kulak kiri tıkanıklığını kendiniz çözmeye çalışmak yerine profesyonel yardım almak daha güvenlidir. Kulak temizliği, aspiratör ve küret vasıtasıyla temizlenir. Kulağın su veya sıvı ile yıkanması doğru değildir. Tazyikli su ile yıkamada, kulak zarı delinebilir. Ayrıca dış kulak yolundaki akışkanlığı sağlayan sıvılara da zarar veririz ve kirin tekrar oluşmasını hızlandırırız. Sonuç olarak, kulak kiri doğru şekilde temizlendiğinde kulak sağlığını korumaya yardımcı olurken, yanlış temizleme yöntemleri sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanların önerilerine uyarak, kulak kiri temizliği konusunda bilinçli ve güvenli bir yaklaşım sergilemek sağlığınızı korumanızı sağlar” ifadelerini kullandı.