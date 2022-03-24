Küçükçekmece Adliyesi önünde ne oldu, kavga neden oldu?
Son dakika haberine göre, Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga meydana geldi. Vatandaşlar kavganın nedenini merak ederken bir yandan da Küçükçekmece Adliyesi önündeki kavgada ölen ya da yaralanan olup olmadığını sorguluyor.
Son dakika... İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önündeki silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Özel harekat polisi çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.