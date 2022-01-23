Küçük Yüsra ve annesi depremin acısını yüreklerinde taşıyor

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazından kızı Yüsra 24, kendisi de 28,5 saat sonra kurtarılan Ayşe Yıldız, aradan geçen 2 yıla rağmen eşi Hüseyin ve 12 yaşındaki oğlu Onur Yıldız’ı kaybetmenin acısını yaşıyor.

Ayak ve bacaklarındaki ezilmelerden dolayı 7 operasyon geçiren küçük Yüsra ve 14 operasyon geçiren anne Yıldız, yoğun bakım ve servis tedavilerinin ardından yaklaşık 1,5 yıldır Fethi Sekin Şehir Hastanesinde haftanın 5 günü fizik tedavi hizmeti alıyor.

Yaşadıkları acıyı yüreklerinde, depremin izini bedenlerinde taşıyan anne ve kızı, sağlıklarına kavuşabilmek için mücadele veriyor.

“Umudum ve yaşama isteğim kalmamıştı”

Anne Yıldız, zor günlerinde yanlarında olan, kendilerini yalnız bırakmayan devlete ve tedavileri için ellerinden gelen her şeyi yapan sağlıkçılara minnet duyduğunu belirtti.

Depremin ardından karşılarına çıkan bütün zorlukları ve sıkıntıları devletin yardımlarıyla aşmaya başardıklarına dikkati çeken Yıldız, “Depremde evimiz yıkıldı, bize bir ev verdiler. Allah razı olsun devletimizden şu an bir evimiz, yuvamız var, kızımla birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde fizyoterapist Kübra Oğuz da, Yıldız’ın ayağındaki ve bacağındaki ezilmeden dolayı kas gücünün azaldığını ve yürümekte güçlük çektiğini belirtti.