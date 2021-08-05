Kronik hastalığı olan işçiler hak kaybı yaşayacak mı?

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Genel Başkan Hakan Toy, yaptığı yazılı basın açıklamasında, iki yıla yakın süredir dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle kronik hastalıkları bulunan işçilerin sürekli veya kısmi olarak ücretsiz izinli sayılmaları nedeniyle önümüzdeki dönemlerde bazı hukuksal sorunların doğacağı, hak kayıplarının ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Hakan Toy, yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi, işçilere yeni bir mağduriyet yaşatılmaması için acil düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Hakan Toy, “Pandemi döneminde geçen sürenin yıllık izin ve kıdem tazminatı hakkının kullanılmasında bu sürenin hesaba dahil edilip edilmeyeceği önümüzdeki günler için yorum sorunu çıkaracaktır. Bu uyuşmazlığın çıkması beklenmeden acil yasal düzenleme ile işçi lehine çözüm getirilmeli. Bu süreler yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatı hesabında kıdeme dahil edilmelidir.” diye konuştu.