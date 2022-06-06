KPSS Lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS 2022 başvuru ne zaman son?

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2022-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları, 24 Mayıs tarihinde başladı. KPSS başvurusunda bulunacak lisans mezunu adaylar 202 KPSS başvuruların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki KPSS 2022 lisans başvurusu ne zaman sona eriyor? 2022 KPSS genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi başvuruları ne zaman sona erecek? İŞte detaylar.

2022 KPSS lisans ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 31 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos'ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 14 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi, 27 Kasım'da yapılacak. Adayların tümünün, 31 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.

KPSS Lisans başvuruları ne zaman bitiyor?

2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları, 24 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde alınacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise 7-17 Ekim tarihlerinde olacak.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.