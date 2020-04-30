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Aktüel

Köy muhtarı traktör kazasında hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Murtadere Köyü Muhtarı Fazlı Çelik hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:40:51 -
Köy muhtarı traktör kazasında hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Murtadere Köyü Muhtarı Fazlı Çelik hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Muratdere Köyü ormanlık alanında tomruk sürüklerken meydana gelen kazada, devrilen traktörün altında kalan Köy Muhtarı Fazlı Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çelik’in cansız bedeninin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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