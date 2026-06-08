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Yaşam Kovana polen yerine çiçeği koparıp kraliçeye getiren arı gülümsetti
Yaşam

Kovana polen yerine çiçeği koparıp kraliçeye getiren arı gülümsetti

Yeniakit Publisher
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Bir arıcının kovanlarına polen taşıyan arılarını paylaştığı video izleyenleri şaşırttı. Bir arının polen yerine ağzında çiçekle kovana gelmesi sosyal medyada ilgi görürken yapılan yorumlarda “Kraliçeye getirmiştir” ifadeleri gülümsetti.

Türk bir arıcının çalışan arılarını paylaştığı video ve konuşmaları izleyenleri güldürdü. Bir arının ağzında çiçekle kovana geldiğini gören arıcı böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığını, arının çiçeği kökünden komple söküp getirdiğini kameraya alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyük ilgi gören videoya yapılan bir yorumda ise “Kraliçeye getirmiştir” ifadesi güldürdü.

 

 

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