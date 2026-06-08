Kovana polen yerine çiçeği koparıp kraliçeye getiren arı gülümsetti

Türk bir arıcının çalışan arılarını paylaştığı video ve konuşmaları izleyenleri güldürdü. Bir arının ağzında çiçekle kovana geldiğini gören arıcı böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığını, arının çiçeği kökünden komple söküp getirdiğini kameraya alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyük ilgi gören videoya yapılan bir yorumda ise “Kraliçeye getirmiştir” ifadesi güldürdü.