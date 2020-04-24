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Dünya

Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilgili flaş açıklama

İngiliz Telegraph gazetesi, ölümcül koronavirüs hastalığını atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 27 Nisan Pazartesi günü görevinin başına döneceğini yazdı.

2020-04-24 08:43:00 -
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilgili flaş açıklama

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs teşhisi ile yoğun bakıma alınan ve durumunun iyileşmesi üzerine önce yoğun bakımdan ardından da hastaneden taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevinin başına dönüyor.

Telegraph gazetesi, Johnson'ın 27 Nisan Pazartesi günü görevinin başına döneceğini ve yardımcılarına gelecek hafta bakanlarla toplantılar ayarlaması emir verdiğini yazdı.

12 Nisan'dan bu yana dinleniyor

Boris Johnson'ın Mart sonunda Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklanmış, İngiltere Başbakanı bu açıklamadan 10 gün sonra ise Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde "önlem amaçlı" tedavi altına alınmıştı. 6 Nisan Pazartesi günü hastanede yoğun bakıma alınan Johnson, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Boris Johnson hastaneden taburcu olduktan sonra İngiltere Başbakanlarına tahsis edilen kır evinde dinlenmeye çekilmişti.

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