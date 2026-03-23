Korkutan uyarı geldi! Daha büyüğü kapıda!

Jeoloji ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye genelinde artan sismik hareketliliğe dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, son dönemde ülkenin birçok bölgesinde meydana gelen irili ufaklı depremlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Görür, açıklamasında, “Memleketin birçok yerinde irili ufaklı depremler oluyor. Daha büyüğü gelmeden gelin deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım. Devletimiz bunu yapacak güçtedir. 10-15 sene sürer ama biz bu işi başarır, insanımızın can güvenliğini sağlarız. Altı üstü bir bakanlığa bakar. Yeter ki belli bir programla başlayalım” ifadelerini kullandı.

Deprem riskine karşı uzun vadeli ve planlı bir dönüşüm çağrısı yapan Görür, özellikle şehirlerin dirençli hale getirilmesinin hayati önem taşıdığına işaret etti. Açıklamalar, olası büyük depremler öncesinde alınması gereken önlemler konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan uzmanlar, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığına dikkat çekerek, riskli yapı stokunun bir an önce yenilenmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurgulamaya devam ediyor.