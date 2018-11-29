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Korkunç olay! Yanmış erkek cesedi bulundu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Suat Arslan isimli kişinin öldürüldükten sonra yakıldığı tespit edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

29 Kasım 2018 Perşembe 23:11
Korkunç olay! Yanmış erkek cesedi bulundu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi kırsalında yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Duygulu köyü kırsalında Suat Arslan'ın öldürülüp yakılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da, Sürsürü Mahallesi'nde ikamet eden ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan Arslan'ın yakınları durumu polise bildirmişti. Arslan'ın öldürülmüş olma ihtimalini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.A. ve Ö.Ö'yü gözaltına almıştı.

Ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Arslan'ın Sivrice ilçesi Duygulu köyü kırsalında öldürülüp yakıldığını tespit etmişti.

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:11
  1. Elazığ
  2. Elazığ Emniyet Müdürlüğü

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