Köprü ve otoyollardan 5 yılda 6.2 milyar lira gelir

Türkiye’de devlete ait köprü ve otoyollardan son 5 yılda 6 milyar 195 milyon 533 bin 770 lira gelir elde edildi. 2014-2018 döneminde köprülerden 1 milyar 563 milyon 20 bin 305 lira, otoyollardan da 4 milyar 632 milyon 513 bin 465 lira gelir elde edildi. Bu dönemde 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile otoyolları kullanan araçların toplam sayısı da arttı. 2 milyar 150 milyon 978 bin 545 araç devlete ait köprü ve otoyolları kullandı. Bu araçların 693 milyon 701 bin 911’i köprülerden geçiş yaparken, 1 milyar 457 milyon 276 bin 634’ü otoyollardan gitti.