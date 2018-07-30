Konyaspor'da transfer bombası Eliseu!
Konyaspor son olarak Portekiz takımlarından Benfica'da forma giyen Eliseu'yu transfer etmek için girişimlere başladı.30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:53
Transfer çalışmalarında gaza basan Atiker Konyaspor, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Evgen Opanasenko ve Marco Javtovic transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sol bek arayışlarını sürdüren Yeşil-Beyazlılar, Portekiz devi Benfica ile yollarını ayıran Eliseu ile ilk temasını kurdu.
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