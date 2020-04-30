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Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye cezai işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:16:12 -
Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye cezai işlem yapıldı

KONYA (AA) - Konya'da bir iş yerinin bodrum katında kahvehane oyunları oynayan 16 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir iş yerinin bodrum katında oyun oynandığını tespit etti.

Polis ekipleri, iş yerinde yaptığı denetimde içeride bulunan 16 kişinin maskesiz olduğunu ve sosyal mesafe kuralına uymadıklarını belirledi.

Oyun takımlarının da bulunduğu iş yerindeki 16 kişiye idari işlem yapılırken, iş yeri sahibi M.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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