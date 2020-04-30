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Aktüel

Konya'da izinsiz üretilen 17 bin maske yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:30:53 -
Konya'da izinsiz üretilen 17 bin maske yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da bir iş yerinde izinsiz üretilen 17 bin 200 cerrahi maske ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir iş yerinde izinsiz maske üretildiğini ve satıldığını tespit etti.

İş yerine yapılan operasyonda 17 bin 200 cerrahi maske ile 73 kilogram maske kumaşı ve ipi ele geçirdi.

Malzemelere el konulurken, yabancı uyruklu iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.


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