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Aktüel Konya'da dolmuş park halindeki araçlara çarptı
Aktüel

Konya'da dolmuş park halindeki araçlara çarptı

Konya'da dolmuşun park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 19:47:00 -
Konya'da dolmuş park halindeki araçlara çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde dolmuşun park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlhan Samsa'nın kullandığı 01 AIG 534 plakalı dolmuş, Ankara-Konya kara yolu Kömişini Mahallesi kavşağı yakınlarında, park halindeki tır ve kamyonete çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İlhan ve Rukiye Samsa, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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