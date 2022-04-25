  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya Tabip Odası’nda yeni Başkan Prof. Dr. Bahadır Öztürk oldu
Aktüel

Konya Tabip Odası’nda yeni Başkan Prof. Dr. Bahadır Öztürk oldu

Konya Tabip Odası’nda 2022 Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanı yaşandı. Meslekte Birlik Grubu listesinin tek liste olarak yarıştığı seçimlerde Konya Tabip Odası’nın yeni başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 20:54:00 -
Konya Tabip Odası’nda yeni Başkan Prof. Dr. Bahadır Öztürk oldu

 yeniakit  Ankara 

Konya Tabip Odası’nın yeni Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk ise yeni dönemde de hekimlerin sorunları ve problemleri ile çalışma şartlarını iyileştirme konusunda çalışacaklarını söyledi.

Öztürk, “Odamız çatısı altında birlik ve beraberliği önemsiyoruz. Yeni dönemde de meslektaşlarımız bir araya getirerek güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz. Konya’da odamıza üye olmayan hekim arkadaşlarımızı da odamıza üye olmaya davet ediyorum” dedi.

Konya Tabip Odası’nın Yeni Yönetim Kurulu Prof. Dr. Bahadır Öztürk başkanlığında şu isimlerden oluştu; Uzm. Dr. Ayhan Onur, Op. Dr. Cemil Er, Prof. Dr. İbrahim Erayman, Prof. Dr. İnci Kara, Dr. Mehmet Doğrul, Dr. Mehmet Duran.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay