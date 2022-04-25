Konya Tabip Odası’nda yeni Başkan Prof. Dr. Bahadır Öztürk oldu

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Konya Tabip Odası’nın yeni Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk ise yeni dönemde de hekimlerin sorunları ve problemleri ile çalışma şartlarını iyileştirme konusunda çalışacaklarını söyledi.

Öztürk, “Odamız çatısı altında birlik ve beraberliği önemsiyoruz. Yeni dönemde de meslektaşlarımız bir araya getirerek güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz. Konya’da odamıza üye olmayan hekim arkadaşlarımızı da odamıza üye olmaya davet ediyorum” dedi.

Konya Tabip Odası’nın Yeni Yönetim Kurulu Prof. Dr. Bahadır Öztürk başkanlığında şu isimlerden oluştu; Uzm. Dr. Ayhan Onur, Op. Dr. Cemil Er, Prof. Dr. İbrahim Erayman, Prof. Dr. İnci Kara, Dr. Mehmet Doğrul, Dr. Mehmet Duran.