Konya İHH’dan Sudan’a insani yardım

Sudan’da devam eden ekonomik kriz sebebiyle milyonlarca insan geçim sıkıntısı yaşıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi, Sudanlı ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerine destek olmak amacıyla yardım çalışmaları başlattı. Bu kapsamda, gıda kolisi dağıtımlarının yanı sıra, kalkındırma projeleri ile de ailelerin gelir teminine katkı sunulması hedeflendi.

200 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Başkent Hartum ve Kuzey Kordofan bölgesindeki yardım çalışmaları kapsamında, 200 yetim ailesi ve ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı. Ayrıca, kalkındırma projeleri kapsamında 120 adet keçi, 10 adet de su arabası (karo), 1 adet rakşa araç, 3 adet de tuktuk araç yardımında bulunuldu.

Afrika kıtasının birçok bölgesinde yaşanan temiz ve kullanılabilir su problemi Sudan’ın da bazı bölgelerinde ciddi derecede etkisini gösteriyor. Hartum’dakiKur’an-ı Kerim Kurslarında eğitim gören öğrenciler için 10 adet hijyen standı da bu proje çerçevesinde temin edildi.

Çocuklara hediyeler verildi

Yardım çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan İHH Konya Şube yöneticisi Ömer Özkan, gıda kolilerinde baklagiller, un ve yağ gibi temel ihtiyaç malzemeleri olduğunu belirtti. Özkan, şunları kaydetti:“Heyecanla bekleyen kalabalığın yüzündeki umut bizleri heyecanlandırıyor. Bölge zor bir coğrafya, gıdaya ulaşmakta ciddi sıkıntı çeken binlerce insan yaşıyor. Allah, Konyalı hayırseverlerden razı olsun.”Özkan, yetimler başta olmak üzere köyde yaşayan yoksulluğun izlerinin görüldüğü çocukları çeşitli hediyelerle mutlu etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Balonlarla mutlu olan çocukların kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı yoğun duygular içinde olduklarına işaret eden Özkan, “Oyuncağa ulaşması çok zor olan bu yavrularımız küçük bir balonla çocuk olduğunu hissediyor. Onların sevincini, coşkusunu görmek ziyadesiyle mutlu ediyor.” diye konuştu.

Destek olmak için

Bağış yaparak İHH aracılığıyla Sudan halkına destek olmak isteyen hayırseverler, SUDAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına SUDAN yazarak yardım edebiliyor.