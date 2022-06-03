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Aktüel Konya BB hayata geçirdi! ‘ABUS’la bisiklete güvenli yol imkanı
Aktüel

Konya BB hayata geçirdi! ‘ABUS’la bisiklete güvenli yol imkanı

Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip Konya’da, bisiklet navigasyon sistemi işlevini gören mobil uygulama Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi (ABUS) hayata geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 18:30:00 -
Konya BB hayata geçirdi! ‘ABUS’la bisiklete güvenli yol imkanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisikletin Konya’nın önceliklerinden biri olduğunu, bu nedenle sadece bisikletle ilgilenen bir müdürlük kurduklarını söyledi. Türkiye ve dünyadaki bisiklet yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirten Altay, “Özellikle modern şehirlerde trafik sorununu çözmenin başka bir yolu yok. İnsanların bir yerden başka bir yere gitmesinin en sağlıklı yolu bisiklet. Konya’nın bu manada öncü olması için çaba sarf ediyoruz” dedi.

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