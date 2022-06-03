Konya BB hayata geçirdi! ‘ABUS’la bisiklete güvenli yol imkanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisikletin Konya’nın önceliklerinden biri olduğunu, bu nedenle sadece bisikletle ilgilenen bir müdürlük kurduklarını söyledi. Türkiye ve dünyadaki bisiklet yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirten Altay, “Özellikle modern şehirlerde trafik sorununu çözmenin başka bir yolu yok. İnsanların bir yerden başka bir yere gitmesinin en sağlıklı yolu bisiklet. Konya’nın bu manada öncü olması için çaba sarf ediyoruz” dedi.