Konya BB hayata geçirdi! ‘ABUS’la bisiklete güvenli yol imkanı
Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip Konya’da, bisiklet navigasyon sistemi işlevini gören mobil uygulama Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi (ABUS) hayata geçirildi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisikletin Konya’nın önceliklerinden biri olduğunu, bu nedenle sadece bisikletle ilgilenen bir müdürlük kurduklarını söyledi. Türkiye ve dünyadaki bisiklet yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirten Altay, “Özellikle modern şehirlerde trafik sorununu çözmenin başka bir yolu yok. İnsanların bir yerden başka bir yere gitmesinin en sağlıklı yolu bisiklet. Konya’nın bu manada öncü olması için çaba sarf ediyoruz” dedi.